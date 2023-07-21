Маємо повне право, – Наталка Денисенко відреагувала на хейт через відпочинок у Туреччині

Українська акторка Наталка Денисенко зараз відпочиває з сином на морі в Туреччині. Через це знаменитість нарвалася на хейт від підписників. Відтак вона вирішила відповісти.

Деякі фани написали зірці гнівні коментарі про несправедливість. Оскільки, коли вона з дитиною відпочиває на морі, інші українці щодня чують прильоти. Втім, Наталка Денисенко переконана, що заслуговує на цю коротку відпустку.

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Наталка Денисенко відреагувала на хейт

Акторка зазначила, що робить багато для України. Тож негативні коментарі щодо її відпочинку в Туреччині вважає недоречними.

Зі свого боку ми робимо все, що можемо заради нашої країни. Ми зберігаємо своїх діток, своє ментальне і фізичне здоров'я, допомагаємо закривати збори, донатимо, працюємо з податками в держбюджет,

– написала знаменитість.

Реакція акторки на хейт від підписників: дивіться фото

Нагадаємо, кума Наталки Денисенко акторка Олена Світлицька, яка також зараз відпочиває у Туреччині, нещодавно поскандалила з росіянкою. Все сталось через те, що громадянка Росії різко відштовхнула руку молодшої доньки акторки, яка хотіла натиснути кнопку в ліфті. Її неадекватну реакцію на дитину викликало те, що вона почула українську мову. Тож Олена Світлицька поскаржилася в адміністрацію готелю, де її запевнили, що вирішать неприємний інцидент з туристкою.