Актриса, яка раніше розказувала про росіян у Туреччині, зазначила, що у порівнянні з минулим роком ціни на відпочинок дуже виросли. Зараз Наталка Денисенко за відпустку на двох з сином заплатила на 20 тисяч гривень більше, ніж у 2022 році.

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Наталка Денисенко про вартість відпочинку у Туреччині

Як повідомила акторка, переліт та готель на двох з сином Андрієм їй обійшовся у 90 тисяч гривень. Проте в цю суму не входить вартість дороги з Києва до Кишинева та готель у Молдові, в якому вони залишалися перед вильотом до Туреччини.

Минулого року переліт та готель (я і дитина) коштували 70 тисяч гривень. Цього року ціни дуже виросли, і переліт та готель коштували 90 тисяч гривень. Це без дороги та готелів у Кишиневі,

– поділилася Денисенко.



Наталка Денисенко назвала вартість відпочинку в Туреччині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Окрім цього, відомо, що артистка зупинилась в п'ятизірковому готелі. За її словами, там чудові умови. Зокрема, знаменитості подобається обслуговуванням, їжа та пляж.

До слова, зараз разом з дітьми та батьками на морі відпочиває телеведуча Лілія Ребрик. Днями вона відповіла хейтерам, що засуджують її за літню відпустку. Адже знаменитість переконана, що не потрібно засуджувати людей, які зараз продовжують жити, відпочивати та радіти. Як зазначила Лілія Ребрик, ми не знаємо що з нами буде завтра, тож треба насолоджуватись життям сьогодні та цінувати кожну мить.