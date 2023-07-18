Актриса, яка раніше розказувала про росіян у Туреччині, зазначила, що у порівнянні з минулим роком ціни на відпочинок дуже виросли. Зараз Наталка Денисенко за відпустку на двох з сином заплатила на 20 тисяч гривень більше, ніж у 2022 році.
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Наталка Денисенко про вартість відпочинку у Туреччині
Минулого року переліт та готель (я і дитина) коштували 70 тисяч гривень. Цього року ціни дуже виросли, і переліт та готель коштували 90 тисяч гривень. Це без дороги та готелів у Кишиневі,
– поділилася Денисенко.
Наталка Денисенко назвала вартість відпочинку в Туреччині / Скриншот з інстаграм-сторіс
Окрім цього, відомо, що артистка зупинилась в п'ятизірковому готелі. За її словами, там чудові умови. Зокрема, знаменитості подобається обслуговуванням, їжа та пляж.