На девятый месяц войны все больше песен российских исполнителей "вылезают" в топы музыкальных чартов в Украине. Эту тенденцию прокомментировала звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, которой пришлось ехать на съемки под треки оккупантов.

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Денисенко разозлилась на водителя с русскими песнями

Еду на работу. Зла, капец. Каждая песня у водителя – русская. И это не таксист. А парень из департамента водителей. А потом мы спрашиваем, почему в топах эти песни. Нормально поговорить не получилось. Он просто молча переключил. И я уверена, что и дальше будет слушать русскую музыку,

– возмутилась Наталка Денисенко.

Она также шокировала заявлением, что пока водитель слушает песни россиян, его отец воюет и выбивает оккупантов с украинской земли.

"Это просто кринж, потому что отец этого парня, который возит меня на съемочную площадку, в ВСУ служит. То есть его отец защищает нашу страну, а он слушает через приложение российских исполнителей, платит деньги в казну нашего врага. Прикол? Я не понимаю реально, почему люди это делают. Это логическая цепочка, неужели нельзя додуматься до этого?" – еще больше разгневалась актриса.

Денисенко обратилась к своей многотысячной аудитории и попросила не слушать треки из страны-агрессорки.

Вы можете общаться на языке, на котором хотите, слушать русские песни наших исполнителей, но не русских! Сделаем бойкот их продукции, их творчества, потому что это государство уничтожает наших людей,

– призвала киноактриса.

Напомним, ранее тему российских песен в украинских чартах затрагивала Злата Огневич. Она эмоционально осудила тех, кто слушает русскую музыку: "После всех жертв, увечий, трагедий Бучи, Мариуполя, ежедневной борьбы на передовой вы продолжаете слушать русскую музыку и тем самым спонсировать врага. Как вам не стыдно?"