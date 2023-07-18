Ціни дуже виросли, – Наталка Денисенко назвала суму, яку витратила на відпочинок в Туреччині

Українська акторка Наталка Денисенко разом з сином і кумою та її дітьми поїхали відпочивати на море. Вони зараз перебувають у Туреччині. Знаменитість поділилася, скільки витратила на літню відпустку.

Актриса, яка раніше розказувала про росіян у Туреччині, зазначила, що у порівнянні з минулим роком ціни на відпочинок дуже виросли. Зараз Наталка Денисенко за відпустку на двох з сином заплатила на 20 тисяч гривень більше, ніж у 2022 році.

Важливо Складне рішення, – відома модель Софія Вергара розлучається з чоловіком після семи років у шлюбі

Наталка Денисенко про вартість відпочинку у Туреччині

Як повідомила акторка, переліт та готель на двох з сином Андрієм їй обійшовся у 90 тисяч гривень. Проте в цю суму не входить вартість дороги з Києва до Кишинева та готель у Молдові, в якому вони залишалися перед вильотом до Туреччини.

Минулого року переліт та готель (я і дитина) коштували 70 тисяч гривень. Цього року ціни дуже виросли, і переліт та готель коштували 90 тисяч гривень. Це без дороги та готелів у Кишиневі,

– поділилася Денисенко.



Наталка Денисенко назвала вартість відпочинку в Туреччині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Окрім цього, відомо, що артистка зупинилась в п'ятизірковому готелі. За її словами, там чудові умови. Зокрема, знаменитості подобається обслуговуванням, їжа та пляж.