Зіркова пара зробила спільну офіційну заяву про розлучення. Вони повідомили, що для них це було складне рішення.

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Софія Вергара та Джо Манганьєлло розлучаються

Актори закликали всіх з повагою ставитися до їхнього приватного життя. Оскільки новий етап буде нелегким для них обох.

Ми ухвалили складне рішення розлучитися. Як двоє людей, які дуже люблять і піклуються одне про одного, ми ввічливо просимо поважати наше приватне життя зараз, коли ми переходимо на цей новий етап нашого життя,

– наголосило подружжя.

Про проблеми в стосунках у подружжя шанувальники заговорили ще раніше, адже на початку липня акторка поїхала разом з друзями до Італії святкувати 51-річчя. Втім, її чоловіка з ними не було. Джо Манганьєлло лише привітав дружину в соцмережах. "З днем народження, Софіє", – написав чоловік. Востаннє зіркову пару бачили разом у червні на знімальному майданчику нового проєкту Джо Манганьєлло, куди Софія приїхала навідати чоловіка.

Відомо, що Вергара та Манганьєлло одружилася 22 листопада 2015 року. До цього вони ще зустрічалися близько півтора року.

Зірки, як нещодавно розлучилися