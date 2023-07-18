Зіркова пара зробила спільну офіційну заяву про розлучення. Вони повідомили, що для них це було складне рішення.
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Софія Вергара та Джо Манганьєлло розлучаються
Актори закликали всіх з повагою ставитися до їхнього приватного життя. Оскільки новий етап буде нелегким для них обох.
Ми ухвалили складне рішення розлучитися. Як двоє людей, які дуже люблять і піклуються одне про одного, ми ввічливо просимо поважати наше приватне життя зараз, коли ми переходимо на цей новий етап нашого життя,
– наголосило подружжя.
Про проблеми в стосунках у подружжя шанувальники заговорили ще раніше, адже на початку липня акторка поїхала разом з друзями до Італії святкувати 51-річчя. Втім, її чоловіка з ними не було. Джо Манганьєлло лише привітав дружину в соцмережах. "З днем народження, Софіє", – написав чоловік. Востаннє зіркову пару бачили разом у червні на знімальному майданчику нового проєкту Джо Манганьєлло, куди Софія приїхала навідати чоловіка.
Відомо, що Вергара та Манганьєлло одружилася 22 листопада 2015 року. До цього вони ще зустрічалися близько півтора року.
- 29 червня стало відомо, що український письменник та співак Сергій Жадан офіційно розлучився з Іриною Куніциною. Подружжя було разом 15 років і має спільну доньку Марію.
- Ресторатор Даніель Салем розповів про розлучення з дружиною Мариною. Зіркова пара перебувала у шлюбі близько 17 років. За словами Даніеля, одна з причин, яка спонукала подружжя до розірвання шлюбу була ревність.
- Російська актриса Ірина Горбачова підтвердила чутки про розлучення з ексучасником гурту Quest Pistols Антоном Савлєповим. На кінопрем'єрі в Москві вона офіційно заявила, що зараз вільна. Пара одружилася в липні 2021 року. Втім, коли почалась повномасштабна війна, їхні долі розійшлися.
- Даша Квіткова та Нікіта Добринін, які познайомились на проєкті "Холостяк-9", 19 червня офіційно розлучилися. Пара має дворічного сина Лева, тож зараз між колишнім подружжям лише батьківські відносини.