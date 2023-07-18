Актриса, которая раньше рассказывала о россиянах в Турции, отметила, что по сравнению с прошлым годом, цены на отдых очень выросли. Сейчас Наталка Денисенко за отпуск на двоих с сыном заплатила на 20 тысяч гривен больше, чем в 2022 году.

Важно Сложное решение, – известная модель София Вергара расстается с мужем после семи лет в браке

Наталка Денисенко о стоимости отдыха в Турции

Как сообщила актриса, перелет и гостиница на двоих с сыном Андреем ей обошелся в 90 тысяч гривен. Однако в эту сумму не входит стоимость дороги из Киева в Кишинев и гостиница в Молдове, где они оставались перед вылетом в Турцию.

В прошлом году перелет и гостиница (я и ребенок) стоили 70 тысяч гривен. В этом году цены очень выросли, и перелет и гостиница стоили 90 тысяч гривен. Это без дороги и гостиниц в Кишиневе,

– поделилась Денисенко.



Наталка Денисенко назвала стоимость отдыха в Турции / Скриншот по инстаграм-сторис

Кроме того, известно, что артистка остановилась в пятизвездочном отеле. По ее словам, там отличные условия. В частности, знаменитости нравится обслуживанием, еда и пляж.

К слову, сейчас вместе с детьми и родителями на море отдыхает телеведущая Лилия Ребрык. На днях она ответила хейтерам, осуждающих ее за летний отпуск Она убеждена, что не нужно осуждать людей, которые сейчас продолжают жить, отдыхать и радоваться. Как сообщила Лилия Ребрык, мы не знаем, что с нами будет завтра, поэтому нужно наслаждаться жизнью сегодня и ценить каждый миг.