Наталка Денисенко обурилась через турецький готель, де борщ назвали "російським супом"

Акторка Наталка Денисенко зараз відпочиває з сином у Туреччині. Там вона відвідала готель, в ресторані якого український борщ назвали "російським супом".

Українська акторка Наталка Денисенко показала, як відстоювала у Туреччині український борщ. Вона повечеряла у готелі, де обурилась тим, як підписали українську ставу.

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Борщ назвали "російським супом"

Наталка Денисенко побачила, як у меню борщ обізвали "російським супом". Вона одразу ж пішла з'ясовувати ситуацію з кухарем.

"На вечері виникла неприємна ситуація. Я не скандалила, але, подивіться, написано "борщ – russian soup". Розумієте? Я пішла до шеф-кухаря і попросила виправити це. Почала пояснювати, що борщ — це наша національна страва", – поділилась Наталка Денисенко.

Це вже занадто. Росіяни хочуть вкрасти наші землі, а тут ще й наш борщ хочуть вкрасти. Не буде такого! Ми будемо боротися за все своє, навіть у Туреччині тут у готелі.

Акторка показала, як пояснювала турецькому шеф-кухарю, що борщ – українська страва. Вона додала, що у закладі пообіцяли виправити помилку.

Наталка Денисенко у Туреччині:

Наталка Денисенко відпочиває в Туреччині