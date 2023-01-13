Наталка Денисенко до весни житиме у приватному будинку: фото нового дому акторки

Акторка Наталка Денисенко повідомила, що до весни житиме у приватному будинку біля Київського водосховища. Вона давно мріяла про це.

До повномасштабної війни Наталка та її чоловік Андрій Федінчик мріяли придбати будинок. Зараз коханий акторки служить в ЗСУ, а вона з сином переїхали у нове житло.

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Наталка Денисенко показала будинок, де житиме до весни

Наталка та Андрій до 24 лютого планували придбати будиночок, збирали кошти. Повномасштабне вторгнення змінило їхні плани та життя. У минулу новорічну ніч акторка загадувала зустрічати наступне свято у власному будинку. Бажання здійснилося, але іншим чином.

Хоч цей будиночок "мій" лише до весни, але я постійно казала, що мої бажання завжди здійснюються. От і не вір після цього в дива,

– написала акторка під світлинами.

Наталка Денисенко на тлі нового будинку / Фото з інстаграму акторки

Зіркова нерухомість та війна