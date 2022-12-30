За словами Марини, 29 грудня вона всю ніч не могла заснути, а під ранок, коли вдалось, не чула звуків повітряної тривоги. Вона вже прокинулась від звуків вибухів. Довго не думаючи, вона відвела трьох своїх дітей на цокольний поверх, а сама повернулась назад, щоб з чоловіком зробити собі каву.

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Присівши біля новорічної ялинки почула, що вибухи не вщухають, і спустилась вслід за дітьми. Коли одного разу почула гучний вибух.

Тільки-но я спустилась на поверх нижче, гучний бабах… Встигла почули крик чоловіка "ракета." Скло, звуки якогось нібито металу… Дуже гучно! Крик дітей: "Там же тато!". "Тато" – ці оченята наповнені страхом і крик істерики. Я сама не знаю, про що думати, бо не чую від нього ні слова. А це все було в секундах. Звичайно він мовчав, бо встиг тільки зіскочити з дивану і прилягти. Вже потім крикнув, що все добре. Так. Це дійсно були якісь секунди, але ця тиша між ними здавалась прірвою,

– розповіла дизайнерка.

На щастя, чоловік Марини – живий та здоровий, на ньому не було жодної подряпини. Після цього вони взялись одразу телефонувати рідним та сусідам. Потім почали оглядати масштаби руйнувань будинку. Дещо їм вдалось забити фанерою з плівкою, вже під вечір Марина повідомила, що "все прибрали, що можна було – поставили на місце, а в будинку тепло".

"Потім душ, чай і реальне сприйняття ситуації. Ватне тіло. Діти поруч, чоловік теж. Я пишу це все не для того, щоб просто розказати, а для того, щоб ми з вами не забували що війна продовжується! Вона ще не закінчилась! А ми вже трішки розслабились! Не потрібно ігнорувати повітряну тривогу і не потрібно думати, що ми живемо в місці куди не прилетить. Ми не знаємо куди прилетить! Я думаю ті чорти, що пускають ракети, самі, часто не знають куди прилетить", – зауважила жінка.

На кадрах, які оприлюднила жінка, видно, що вітальня з різдвяним декором сильно постраждала. Все було всіяне уламками від вікна – на підлозі, дивані, столі. Також вибухова хвиля налякала маленьку кішку, яка живе разом із сім'єю.

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Масований ракетний обстріл України та Києва – головне

Зазначимо, що будинок Марини, ймовірно, розташований у Києві. Саме там вчора сили ППО збили 16 повітряних цілей. Проте уламки ракет, на жаль, впали у Дарницькому районі на 3 приватні будинки та автомобіль. Один з пошкоджених будинків внаслідок влучання уламків загорівся. Постраждали 4 особи. Трьох госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості.

Зокрема у Голосіївському районі виявили уламки ракети на проїжджій частині та території однієї зі шкіл. У Солом'янському районі виявили уламки ракети на проїжджій частині, а в Печерському районі виявили уламки ракети на дитячому майданчику та в одному з дворів, пошкоджено один автомобіль. Постраждалих у цих районах не було. Загалом 29 грудня, перед Новим роком, Росія випустила 70 ракет – 58 з них вдалось збити. Через влучання в об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури, багато районів України довгий час були знеструмлені.