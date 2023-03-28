Я вже не можу, – Наталка Денисенко обурилася, що її чоловіка-військового не відпускають додому

Акторка Наталка Денисенко поділилася з підписниками своїми емоціями. Зірка була засмучена через те, що давно не бачилася з чоловіком Андрієм Федінчиком, який зараз служить в ЗСУ.

У Instagram-Stories Денисенко розповіла, що дуже сумує за коханим, але не може побачитися, бо йому не дають відпустку. Раніше вона розповідала, як часто спілкується з чоловіком-військовим по телефону.

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Зірка зізнається, що її накрило від того, що не може дочекатися відпустки чоловіка.

Чесно я вже не можу... Декілька тижнів я живу тим, що чекаю, коли мого чоловіка відпустять додому. Обіцяли дати "відпустку" цього тижня, тепер обіцяють на наступному і так вже було декілька разів,

– зазнається Денисенко.

Акторка додала, мовляв розуміє те, що деякі жінки не бачили своїх чоловіків-військових ще довше. "Знаю, що треба бути сильною, але скільки ще платити цю ціну?", – написала вона.



Наталка Денисенко чекає чоловіка у відпустку / Скриншот з її інстаграм-сторіс

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