Я вже не можу, – Наталка Денисенко обурилася, що її чоловіка-військового не відпускають додому
Джерело:Наталка Денисенко
Акторка Наталка Денисенко поділилася з підписниками своїми емоціями. Зірка була засмучена через те, що давно не бачилася з чоловіком Андрієм Федінчиком, який зараз служить в ЗСУ.
У Instagram-Stories Денисенко розповіла, що дуже сумує за коханим, але не може побачитися, бо йому не дають відпустку. Раніше вона розповідала, як часто спілкується з чоловіком-військовим по телефону.
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Зірка зізнається, що її накрило від того, що не може дочекатися відпустки чоловіка.
Чесно я вже не можу... Декілька тижнів я живу тим, що чекаю, коли мого чоловіка відпустять додому. Обіцяли дати "відпустку" цього тижня, тепер обіцяють на наступному і так вже було декілька разів,
– зазнається Денисенко.
Акторка додала, мовляв розуміє те, що деякі жінки не бачили своїх чоловіків-військових ще довше. "Знаю, що треба бути сильною, але скільки ще платити цю ціну?", – написала вона.
Наталка Денисенко чекає чоловіка у відпустку / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Розлука Наталки Денисенко з чоловіком: останні новини
- Нагадаємо, що актор Андрій Федінчик зараз захищає Україні на фронті. Днями його дружина Наталка Денисенко повідомила, що чоловік написав заповіт на її ім'я.
- В кінці лютого акторка зворушливо привітала свого чоловіка-військового з днем народження. Вона також показала захоплюючі фото Федінчика з передової, на одній світлині він з гранатометом в руках.
- Крім того, Наталка Денисенко цього року вперше зустріла Новий рік без чоловіка, адже його не відпустили зі служби. Вони з батьками зібралися за столом у Києві, а неподалік вибухи були – дім затрусився. "Таких сильних вибухів я не чула від початку повномасштабного вторгнення, дрижали стіни", – розповіла акторка.
- Наталка також зізналася, що іноді надто емоційна, хоч намагається опановувати себе. "Я можу усміхатися і жити далі, а можу розплакатися, наприклад, коли почую пісню", – розповідала вона. За її словами, розплакатися вона може і після розмови з чоловіком, але потім йде щось робити – чи в магазин, чи знімати огляди в Інстаграм, чи інші справи. Вона спілкується з чоловіком щодня, проте намагається продовжувати жити далі та працювати.