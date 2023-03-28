В Instagram-Stories Денисенко рассказала, что очень скучает по любимому, но не может увидеться, потому что ему не дают отпуск. Раньше она рассказывала, как часто общается с мужем-военным по телефону.

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Звезда признается, что ее накрыло от того, что не может дождаться отпуска мужа.

Честно я уже не могу... Несколько недель живу тем, что жду, когда моего мужа отпустят домой. Обещали дать "отпуск" на этой неделе, теперь обещают на следующей и так уже было несколько раз,

– узнает Денисенко.

Актриса добавила, что понимает то, что некоторые женщины не видели своих мужчин-военных еще дольше. "Знаю, что нужно быть сильной, но сколько еще платить эту цену?", – написала она.



Наталья Денисенко ждет мужа в отпуск / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

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