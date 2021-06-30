На ранок 26 червня, майже за чотири тижні після укладеного парі, Наталія Могилевська мала б важити на чотири кілограми менше – 72,6. Проте цифри на вагах показали на 300 грамів більше від запланованого. Якщо тренерка артистки запевнила, що все через буряк, який та з'їла ввечері, то сама Могилевська вважає, що зайві грами спливли нізвідки.

До теми Поголиться налисо: Наталія Могилевська уклала парі

Вірила, що 4 кілограми – не так вже й багато. Це так, якщо в тебе нормований графік. Коли ж твої день і ніч перевернуті з ніг на голову, коли ти летиш на відпочинок, щоб через кілька днів сісти в літак і повернутися назад, все складається інакше,

– поскаржилась Наталія Могилевська.

Так, співачка ледь не поголилась налисо через переліт, адже це "велике навантаження на організм". Її вага не вперше "стрибає вгору" після літака. Варто зауважити, що до парі з зірковою тренеркою Анітою Луценко Наталія Могилевська поставилася вкрай серйозно, тому пішла до лазні зганяти зайве. Їй вдалось! До опівночі вага артистки склала 72,6 кілограма.

Як худла Наталія Могилевська: