Кілька тижнів тому Могилевська вперше розсекретила ім'я свого коханого, з яким вже близько року в стосунках. Тепер вона похизувалася подарунком від нього.

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У День жінок, 8 березня, Наталія Могилевська опублікувала романтичні знімки з Києва та похизувалася подарунком, який їй зробив новий обранець.

Подробиці співачка не стала розповідати, але зазначила, що подарунок вийшов неочікуваним. "День закінчується приємними сюрпризами. Як приємно почуватися жінкою…" – підписала світлину зірка.

На знімках Могилевська позує у білому халаті з великим букетом троянд. Ймовірно, коханий співачки зняв для них номер в розкішному готелі в центрі Києва, вигляд з якого відкривається на Софійський собор.



Могилевська показала подарунок від коханого / Фото з її інстаграму

Додамо, що співачка в соцмережі теж привітала жінок зі святом. "Доки ще цю дату не змінили, я пропоную його сьогодні відсвяткувати. Ніжні мої і прекрасні. Будемо щасливі попри все, і хай ніщо не зупине нас народжувати героїв!", – написала вона.

Нагадаємо, своє кохання Наталія Могилевська знайшла вже під час повномасштабної війни. Хоча артистка наголошує, що знайома з чоловіком вже близько 20 років, однак він підкорив її серце саме після 24 лютого. Закохані вже навіть живуть разом.