Могилевська зізналася, що 14 лютого має подвійне свято. А все через те, що її коханого звуть Валентин. Про це співачка нарешті зізналася в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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"Я святкуватиму День Валентина... Моє серце відкрилося коханню неймовірному, дуже гарному, і його звуть Валентин! У нас подвійне свято!" – заявила зірка.

Нагадаємо, що своє кохання Могилевська знайшла вже під час повномасштабної війни. Хоча артистка наголошує, що знайома з чоловіком вже близько 20 років, однак він підкорив її серце саме після 24 лютого. Закохані вже навіть живуть разом.

Відомо, що обранець співачки допомагав їй евакуйовувати сестру до Франції, їздив з нею з концертами до прифронтових міст, а також постійно підтримує зірку.

До слова, для багатьох пар війна стала випробовуванням, але багато кого й зблизила. Ми підготували переглянути добірку про зірок, які знайшли нове кохання після 24 лютого 2022 року.