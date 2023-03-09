Несколько недель назад Могилевская впервые рассекретила имя своего возлюбленного, с которым уже около года в отношениях. Теперь она похвасталась подарком от него.

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В День женщин, 8 марта, Наталья Могилевская опубликовала романтические снимки из Киева и похвасталась подарком, который ей сделал новый избранник.

Подробности певица не стала рассказывать, но отметила, что подарок получился неожиданным. "День заканчивается приятными сюрпризами. Как приятно чувствовать себя женщиной…" – подписала фотографию звезда.

На снимках Могилевская позирует в белом халате с большим букетом роз. Вероятно, любимый певицы снял для них номер в роскошной гостинице в центре Киева, вид которой открывается на Софийский собор.



Могилевская показала подарок от любимого / Фото с ее инстаграммы

Добавим, что певица в соцсети тоже поздравила женщин с праздником. "Пока еще эту дату не изменили, я предлагаю его сегодня отпраздновать. Нежные мои и прекрасные. Будем счастливы несмотря ни на что, и пусть ничто не остановит нас рожать героев!", - написала она.

Напомним, свою любовь Наталья Могилевская обрела уже во время полномасштабной войны. Хотя артистка отмечает, что знакома с мужчиной уже около 20 лет, однако он покорил ее сердце именно после 24 февраля. Влюбленные уже даже живут вместе.