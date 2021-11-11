Наталія Могилевська назвала свою найдорожчу безглузду покупку

Популярна українська співачка Наталія Могилевська розповіла про свої найдорожчі покупки. Найбільше зірка шкодує про шубу від Fendi. На її думку, ця покупка була безглуздою ще й через негуманне ставлення до тварин.

Відома українська артистка Наталія Могилевська поділилась з шанувальниками цікавими фактами про свої покупки. Вона розповіла про найбільш дорогі речі, які коли-небудь купувала.

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Найдорожчі покупки Наталії Могилевської

У Всесвітній день шопінгу, який святкують 11 листопада, виконавиця поділилась, що найбільш безглуздою та водночас дорогою покупкою була шуба від італійського будинку моди Fendi.

Зірка зізналась, що тепер вона б точно не придбала її. Не тільки тому, що вона коштує "нерозважливо дорого", але й тому, що тепер їй дуже шкода тварин.

Про деякі дорогі покупки Наталія Могилевська не шкодує. Однак навіть ці речі не є її улюбленими.

Є деякі улюблені речі з дев'яностих – сукня Jean-Paul Gaultier, сумка McQueen, але, чесно кажучи, мій улюблений одяг на який не шкода грошей – це кросівки та палиці для скандинавської ходьби. Я, правда, не буваю щасливішою, ніж на моїх ранкових прогулянках у спортивному одязі та з улюбленою собакою,

– додала знаменитість.



Наталія Могилевська / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

, реперка Alyona Alyona зізнавалась, що найбільше грошей інвестує в музику та благодійність. Лише 20% з її заробітку йде на витрати "для себе". Серед них найбільше зірка віддає на їжу, житло та проїзд. Схоже, одяг, взуття та аксесуари – не в пріоритетах виконавиці.

Текст публікації Наталії Могилевської

Яка ваша найдорожча безглузда покупка?

Знаєте, мені здається, споживчий бум на нашій планеті скоро зжере людство.

І на честь Всесвітнього дня шопінгу я каюсь, що колись купила шубу Fendi. Тому що сьогодні я цього не зробила б, мені дуже шкода тварин. Та й коштує вона нерозважливо дорого.

Є деякі улюблені речі з дев'яностих — сукня Jean-Paul Gaultier, сумка McQueen, але, чесно кажучи, мій улюблений одяг на який правда не шкода грошей — це кросівки та палиці для скандинавської ходьби. Я, правда, не буваю щасливішою, ніж на моїх ранкових прогулянках у спортивному одязі та з улюбленою собакою.