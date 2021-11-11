Известная украинская артистка Наталья Могилевская поделилась с поклонниками интересными фактами о своих покупках. Она рассказала о самых дорогих вещах, которые когда-либо покупала.

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Самые дорогие покупки Натальи Могилевской

Во Всемирный день шопинга, который празднуют 11 ноября, исполнительница поделилась, что самой нелепой и одновременно дорогой покупкой была шуба от итальянского Дома моды Fendi.

Звезда призналась, что теперь она бы точно не приобрела ее. Не только потому, что она стоит "безрассудно дорого", но и потому, что теперь ей очень жаль животных.

О некоторых дорогих покупках Наталья Могилевская не жалеет. Однако даже эти вещи не являются ее любимыми.

Есть некоторые любимые вещи из девяностых – платье Jean-Paul Gaultier, сумка McQueen, но, честно говоря, моя любимая одежда на которую не жалко денег – это кроссовки и палки для скандинавской ходьбы. Я, правда, не бываю счастливее, чем на моих утренних прогулках в спортивной одежде и с любимой собакой,

– добавила знаменитость.



Наталья Могилевская / Фото из инстаграма Натальи Могилевской

Интересно, рэперша Alyona Alyona признавалась, что больше всего денег инвестирует в музыку и благотворительность. Лишь 20% из ее заработка уходит на расходы "для себя". Среди них больше всего звезда отдает на еду, жилье и проезд. Похоже, одежда, обувь и аксессуары – не в приоритетах исполнительницы.

Текст публикации Натальи Могилевской

Какова ваша самая дорогая бессмысленная покупка?

Знаете, мне кажется, потребительский бум на нашей планете скоро сожрет человечество.

И в честь Всемирного дня шопинга я каюсь, что когда-то купила шубу Fendi. Потому что сегодня я этого не сделала бы, мне очень жаль животных. И стоит она безрассудно дорого.

Есть некоторые любимые вещи из девяностых – платье Jean-Paul Gaultier, сумка McQueen, но, честно говоря, моя любимая одежда на которую правда не жалко денег – это кроссовки и палки для скандинавской ходьбы. Я, правда, не бываю счастливее, чем на моих утренних прогулках в спортивной одежде и с любимой собакой.