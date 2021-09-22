Цього року українському Elle виповнюється 20 років. З цієї нагоди деякі знаменитості, які позували у фотосесіях для глянцю, пригадують цікаві зйомки та діляться приємними спогадами з шанувальниками.

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Архівні фото Наталії Могилевської

До зірок, які привітали журнал з ювілеєм, долучилася Наталія Могилевська. Артистка оприлюднила серію фото, на яких постала перед камерою в різних образах. Зірка часто змінювала зачіску, колір волосся, стиль в одязі.

Могилевська завжди ефектно виглядала на сторінках глянцю. У коментарях під публікацією деякі прихильники зазначають, що досі зберігають випуски Elle, де вона на обкладинках.

Фото для першої обкладинки зробили 12 років тому, для другої – 14 років тому. Наталія зізналася, що не вірить, що вже пройшло стільки часу. Також на деяких кадрах вона позує разом зі співаком Максом Барських. У 2008 році він був учасником "Фабрики зірок-2", де Могилевська була продюсером.

Архівні фото Наталії Могилевської / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Наталії Могилевської:

Першій обкладинці вже 12 років, а другій – 14! Не віриться, що стільки минуло. "Elle Україна", ви тішите нас крутим контентом вже 20 років. Соню, хочу подякувати тобі за те, що ти робиш для Elle, для української аудиторії, для всіх людей, які потребують краси, глибоких і цікавих історій та тем!