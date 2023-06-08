Американська акторка наголосила, що почувається приниженою через зраду Бенджаміна. Проте Портман думає пробачити чоловіку цю помилку, щоб зберегти шлюб.
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В мережі з'явилася інформація про те, що чоловік Наталі Портман зрадив їй з 25-річною еко-активісткою. Чоловіка заскочили під час побачення з нею у Франції.
Портман дізналася про цей зв'язок у березні. Схоже, що ці чутки таки правдиві, адже зірка зізналася, що почувається приниженою.
Але, як повідомило джерело, близьке до акторки, Портман намагається пробачити чоловіку, а його зв'язок з еко-активісткою називає "безглуздим".
Наталі вважає, що інтрижка Бенджаміна була коротким і безглуздим зв'язком, який нічого для нього не означає,
– сказав інсайдер.
Також джерело додало, що наразі Портман і Мільп'є працюють над своїми стосунками. Наталі хоче зрозуміти, чи вона здатна відновити довіру до свого чоловіка.
Втім, інші джерела стверджують, що Портман "не знає", чи відновлять стосунки з Мільп'є після зради. "Зараз вони розмовляють і працюють над цим заради своїх дітей", – пояснив інсайдер.
Наталі портман з чоловіком та дітьми / Фото OK!
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