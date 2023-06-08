Американская актриса подчеркнула, что чувствует себя униженной из-за измены Бенджамина. Однако Портман думает простить мужу это заблуждение, чтобы сохранить брак.

К теме Вместе с сыном: Даша Квиткова прогулялась с бывшим мужем Никитой Добрыниным

В сети появилась информация о том, что муж Натали Портман изменил ей с 25-летней эко-активисткой. Мужчину заскочили во время свидания с ней во Франции.

Портман узнала об этой связи в марте. Похоже, что эти слухи правдивы, ведь звезда призналась, что чувствует себя униженной.

Но, как сообщил источник, близкий к актрисе, Портман пытается простить мужчину, а его связь с эко-активисткой называет "бессмысленной".

Натали считает, что интрижка Бенджамина была короткой и бессмысленной связью, которая ничего для него не означает,

– сказал инсайдер.

Также источник добавил, что сейчас Портман и Мильпье работают над своими отношениями. Натали хочет понять, способна ли она восстановить доверие к своему мужу.

Впрочем, другие источники утверждают, что Портман "не знает", возобновят ли отношения с Мильпье после предательства. "Сейчас они разговаривают и работают над этим ради своих детей", – объяснил инсайдер.



Натали портман с мужем и детьми / Фото OK!

Напомним! Натали Портман и Бенджамин Мильпье состоят в браке 11 лет. У супругов двое общих детей – 11-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

Кстати, в Украине тоже активно обсуждают роман двух известных людей. Недавно в сети появились слухи о отношения Кристины Соловой и Сергея Жадана. Пару в апреле заметили вместе во Львове, однако это не подтверждают публично.