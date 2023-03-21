Звезда добавила, что иногда, возможно, будет петь, но эти выступления будут маленькими. Напомним, что летом Наталья переехала в Чернигов в старое семейное здание, которое возвел ее дедушка.

К теме "Жить вопреки": ONUKA переехала в Чернигов и показала теплые фото из дома дедушки

"Думаю, вряд ли оно (будущее – 24 Канал) будет на сцене. Возможно, это будут точечные проекты, узкоаудиторные, менее популярные музыкально", – добавила она.

Пока идет война, фронтвумен группы ONUKA выступает на благотворительных концертах, чтобы собрать деньги. Однако, после победы Украины, свое будущее она видит в другой сфере деятельности.

Артистка хочет помочь восстановить родную Черниговскую область. В частности, она планирует создать этнографический музей на базе семейной усадьбы, где ее дедушка Александр Шленчик создавал музыкальные инструменты.

Интересно, что реставрировать здание исполнительница начала еще до 2022 года.

Я вижу свое будущее, свою деятельность в возрождении Украины, в частности Чернигова, в частности, мастерской, в частности этого этнографического пространства,

– поделилась Ната Жижченко.

В ближайшее время артистка планирует посетить Закарпатье, выучить местные музыкальные мотивы и продолжать волонтерскую деятельность. Вокалистка говорит, что ее вдохновляет помощь обычным украинцам и военным.

Комментарий ONUKA Наталии Жижченко о завершении карьеры: видео ЖВЛ

Раньше ONUKA признавалась, что чувствует Чернигов своим родным домом. Несколько месяцев назад обещала переехать туда, если дом уцелеет – так она и сделала.