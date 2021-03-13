Настя Каменських вразила зухвалим образом на шоу "Маска": фото в прозорій сукні
У 8 випуску гіпершоу "Маска" одна з зіркових детективів Настя Каменських з'явилась у відвертому вбранні. Співачка підібрала для зйомок повністю прозору сукню та об'ємний жакет, показавши розкішну фігуру багатотисячній аудиторії.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Не лише учасники, а й судді шоу "Маска" щоразу вражають глядачів своїми костюмами. У 8 ефірі проєкту Настя Каменських показала епатажний та звабливий образ.
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Образ Насті Каменських на шоу "Маска"
Перед камерами артистка постала в повністю прозорій довгій сукні кольору хакі, через яку просвічувалася розкішна чорна білизна – топ на тонких бретелях і трусики з високою талією. Наверх вона накинула яскраво-фіолетовий атласний жакет розміру оверсайз, яким спробувала приховати відкрите тіло. Вбрання Насті Каменських оздоблене масивними сріблястими шпильками, що досить зухвало виглядає в кадрі.
Волосся артистка зібрала у дві косички, а витончені риси обличчя підкреслила насиченим макіяжем з темно-зеленими блискучими тінями та ніжно-рожевою помадою. До аксесуарів у зірки окрема любов, тому підібрала вона їх багато – срібні сережки, каблучки, підвіску та оригінальний прозорий чокер.
Настя Каменських на шоу "Маска" / Фото Instagram / @kamenskux
Образи Насті Каменських на шоу "Маска":
- співачка змінювала імідж, одягнувши чорно-білу шкіряну мініспідницю, топ і коричневу перуку довжини каре з чубчиком;
- вона з'являлась у бездоганному аутфіті – оксамитовому костюмі з чорними та сріблястими вставками.
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