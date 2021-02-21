Настя Каменських вразила образом та зміною іміджу на шоу "Маска": фото
Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась світлинами з нового ефіру "Маски". Цього разу зірка вразила зміною іміджу, адже постала з коротким волоссям.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Вчора, 20 лютого, відбувся новий, 5 ефір загадкового шоу "Маска". Учасники вражали глядачів виступами, а судді та ведучий – новими образами.
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Образ Насті Каменських
Знаменитість поділилась серією світлин із закулісся відомого проєкту. Для нового випуску вона обрала оригінальне вбрання. Настя Каменських позувала в чорно-білій шкіряній мініспідниці та кофтинці такого самого стилю. Одяг співачка вдало поєднала із чорними ботфортами, що підкреслили її стрункі ноги.
Зірка доповнила образ стильним головним убором в тон та лаконічними сережками з камінцями. На обличчі вона зробила розкішний макіяж: підкреслила брови й очі, а губи нафарбувала червоною помадою. Це додало look яскравості.
Та головний акцент Каменських зробила на зачісці, яка й привернула увагу мережі. Настя, ймовірно, приміряла перуку довжини каре та з чубчиком. Штучне волосся вона тільки злегка накрутила на кінцях.
Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських
Шанувальники поділились враженнями від аутфіту зірки:
- Тобі так пасує ця зачіска, красуня;
- Така красива;
- Класний образ;
- Ну дуже гарна;
- Нереально красива;
- Зовсім не впізнати;
- Як Коко Шанель.
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