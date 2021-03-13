В 8 выпуске гипершоу "Маска" одна из звездных детективов Настя Каменских появилась в откровенном наряде. Певица подобрала для съемок полностью прозрачное платье и объемный жакет, показав роскошную фигуру многотысячной аудитории.

Не только участники, но и судьи шоу "Маска" каждый раз поражают зрителей своими костюмами. В 8 эфире проекта Настя Каменских показала эпатажный и обольстительный образ.

К теме Настя Каменских очаровала весенним образом в сиреневом худи: фото

Образ Насти Каменских на шоу "Маска"

Перед камерой артистка предстала в полностью прозрачном длинном платье цвета хаки, через которое просвечивалось роскошное черное белье – топ на тонких бретелях и трусики с высокой талией. Наверх она накинула ярко-фиолетовый атласный жакет размера оверсайз, которым попыталась скрыть обнаженное тело. Наряд Насти Каменских украшен массивными серебристыми булавками, что довольно вызывающе смотрится в кадре.

Волосы артистка собрала в две косички, а изящные черты лица подчеркнула насыщенным макияжем с темно-зелеными блестящими тенями и нежно-розовой помадой. К аксессуарам у звезды отдельная любовь, поэтому она подобрала их много – серебряные серьги, кольца, подвеску и оригинальный прозрачный чокер.



Настя Каменских на шоу "Маска" / Фото Instagram / @kamenskux

Образы Насти Каменских на шоу "Маска":