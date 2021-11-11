Зірки зібрались у квартирі мами Насті Каменських з нагоди її дня народження. Після сімейного застілля артистка стала знімати тіктоки. На диво, до неї приєдналася не лише подруга Анна Андрійчук, яка розлучилась з Позитивом, а й іменинниця з Аллою Кудлай.

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Схоже, жінки в темі світового тренду. Вони з'явились у кадрі й старанно повторювали рухи за знаменитою донькою і похресницею. Ба більше, Лідія Каменських та Алла Кудлай танцювали під зухвалий трек російських артистів Brooklyn, який став шалено популярним у тіктоці. Їхнє відео зібрало 245 тисяч переглядів.

Мої крихітки,

– сміливо підписала Настя Каменських.

Настя Каменських з мамою та Аллою Кудлай / Відео з тікток

До іншого відео артистка долучила ще й найкращу подругу Анну. Дівчата з'явились перед камерою під пісню "Подруга", яку записали Алла Кудлай і Лідія Каменських. Це ролик підірвав мережу – понад мільйон переглядів!

Настя Каменських з мамою, Аллою Кудлай і подругою Анною / Відео з тікток

Нагадаємо, Настя Каменських публічно вітала маму з днем народження, однак того дня не влаштовувала ані вечірку, ані застілля, адже повернулась з концерту в Єгипті. Наступного дня вони зібралися дівочою компанією і провели відсвяткували вдома. На диво, Потапа з ними не було.