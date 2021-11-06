У профілі з 5,4-мільйонною аудиторією Настя Каменських опублікувала розкішне фото мами. На ньому пані Лідія позує з бездоганним макіяжем у салоні краси. Зіркова донька побажала їй лише міцного здоров'я й пообіцяла робити все, аби вона була щасливою.

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Я так тобою пишаюся! Ти така красива, сучасна й весела. Про таку маму мріє кожен! З днем народження, кохана. Будь ласка, будь здорова, а все інше ми зробимо,

– написала Настя Каменських.

До привітань долучився Потап. У коментарях під світлиною тещі він лаконічно додав: "Обожнюю".

Мама Насті Каменських / Фото з інстаграму співачки

Судячи з інстаграм-сторіс артистки, жодного святкування з нагоди дня народження мами вона не планує. Зірка тільки-но повернулась до Києва з концерту в Єгипті й показала, як проводить час у ліжку, закутавшись у ковдру.

Нагадаємо, минулого року Настя Каменських влаштувала для мами гучну вечірку й застілля, на яке запросила Потапа та хрещену Аллу Кудлай. Вона облаштувала фотозону з написом "Ліда Ліда Боже Боже". Ця кумедна фраза прикрашала й святковий торт.