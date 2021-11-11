Звезды собрались в квартире мамы Насти Каменских по случаю дня рождения. После семейного застолья артистка стала снимать тиктоки. Неожиданным стало, что к ней присоединилась не только подруга Анна Андрийчук, которая рассталась с Позитивом, но и именинница с Аллой Кудлай.

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Похоже, женщины в теме мирового тренда. Они появились в кадре и старательно повторяли движения за знаменитой дочерью и крестницей. Более того, Лидия Каменских и Алла Кудлай танцевали под дерзкий трек российских артистов Brooklyn, который стал безумно популярным в тиктоке. Их видео собрало 245 тысяч просмотров.

Мои крошки,

– смело подписала Настя Каменских.

Настя Каменских с мамой и Аллой Кудлай / Видео из тикток

В другом видео к артистке присоединилась еще и лучшая подруга Анна. Девушки появились перед камерой под песню "Подруга", которую записали Алла Кудлай и Лидия Каменских. Этот ролик взорвал сеть – более миллиона просмотров!

Настя Каменских с мамой, Аллой Кудлай и подругой Анной / Видео из тикток

Напомним, Настя Каменских публично поздравила маму с днем рождения, однако в тот день не устраивала ни вечеринку, ни застолье, потому что вернулась с концерта в Египте. На следующий день они собрались девичьей компанией и отпраздновали дома. К удивлению, Потапа с ними не было.