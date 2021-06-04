Зіркове подружжя насолоджувалося омріяним відпочинком на березі океану. Маша Єфросиніна намагалася зафіксувати на камеру найяскравіші моменти, тепер ділиться ними з шанувальниками.

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Романтичні фото Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва

Маша Єфросиніна оприлюднила романтичні кадри, на яких позує разом із коханим. Телеведуча на фото зображена у чорному купальнику та солом'яному капелюсі. Вона ніжно обійняла коханого Тимура, який позував з оголеним торсом, і поцілувала його. 

Закохані мило усміхалися на камеру, отримували задоволення від кожного моменту. Вони змогли сповна насолодитися довгоочікуваною поїздкою. 

Маша Єфросиніна
Тимур Хромаєв і Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна
Тимур Хромаєв і Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Оскільки зірка рідко публікує в мережі фотографії, на яких постає разом із коханим, то такий допис викликав неабиякий ажіотаж серед її прихильників. 

  • "Красиві!"
  • "Машо, які ж ви гарні та щасливі. Приємно за вами спостерігати! Бальзам для серця".
  • "Котенята!"
  • "Дуже гарні! Живіть довго та щасливо!"
  • "Машо, видно, що ти в захваті від свого чоловіка!"