Зіркове подружжя насолоджувалося омріяним відпочинком на березі океану. Маша Єфросиніна намагалася зафіксувати на камеру найяскравіші моменти, тепер ділиться ними з шанувальниками.

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Романтичні фото Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва

Маша Єфросиніна оприлюднила романтичні кадри, на яких позує разом із коханим. Телеведуча на фото зображена у чорному купальнику та солом'яному капелюсі. Вона ніжно обійняла коханого Тимура, який позував з оголеним торсом, і поцілувала його.

Закохані мило усміхалися на камеру, отримували задоволення від кожного моменту. Вони змогли сповна насолодитися довгоочікуваною поїздкою.



Тимур Хромаєв і Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної



Тимур Хромаєв і Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Оскільки зірка рідко публікує в мережі фотографії, на яких постає разом із коханим, то такий допис викликав неабиякий ажіотаж серед її прихильників.