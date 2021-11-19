Настя Каменських і зірка тіктоку Вася Демчук здивували спільною піснею: романтичне відео

Популярна українська співачка Настя Каменських і зірка тіктоку й учасник "Співають всі" Вася Демчук випустили спільну пісню та відео на неї. Автори зазначають, що композиція розповідає про прощання з минулим.

Популярна співачка Настя Каменських, яка виступає під ніком NK, здобула визнання не лише в Україні, а й у Латинській Америці, Туреччині й навіть Індії. Вона та співак Вася Демчук, якого називають останнім романтиком тіктоку, здивували фанатів несподіваною колаборацією.

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Сніпет (невеликий фрагмент) авторського синглу Sorry Васі Демчука здобув популярність у тіктоці, адже за лічені дні на нього зняли близько 250 тисяч відео. Настя Каменських саме у соціальній мережі почула уривок треку Sorry й одразу ж захопилась ним.

Мене миттєво зачепив голос Васі, дуже чуттєвий і проникливий. І хоча на той момент я не знала, чия це пісня, мені дуже захотілося не просто заспівати її, а додати до неї жіночу частину історії. Дізнавшись, хто її виконує, ми з Васею списалися і вже за кілька днів зустрілися на студії,

– розповіла артистка про створення колаборації.



Настя Каменських і Вася Демчук / Фото пресслужби

Зі свого боку Вася Демчук зазначив, що давно стежив за творчістю Насті Каменських й захоплювався нею.

“Вона – справжній професіонал, з унікальним голосом і приголомшливою харизмою. Круто, що нам вдалося попрацювати разом. З першої ж спільної демки я зрозумів, що Настя не просто прожила цю пісню, а й додала до неї свого жіночого погляду, вклала свою душу", – поділився співак.



Настя Каменських і Вася Демчук / Фото пресслужби

Вася Демчук зізнався, що після виходу треку Sorry він отримав повідомлення від багатьох відомих артистів із пропозицією записати спільну композицію на нього. Але сумнівався, чи варто робити це в дуеті, адже в його основу співак поклав особисту історію. Але те, як Настя відчула цю пісню – розвіяло будь-які сумніви.



Настя Каменських і Вася Демчук / Фото пресслужби

Пісня Sorry 2 розповідає про прощання з минулим, про шалену пристрасть, яка палала між закоханими так сильно, що могла їх спопелити. І про вміння відпускати, розлучатися без образ і гіркоти. Герої пісні не шукають винних, а дякують за все те світле, що було між ними.

NK і Вася Демчук – Sorry 2: дивіться відео онлайн

Як реагують фани

, Вася Демчук – не лише зірка тіктоку, але й учасник відомого шоу " Співають всі ". У проєкті він назвав себе "місцевим Едом Шираном". Хлопець заспівав пісню Тіни Кароль "Ніжно", отримавши за неї 89 балів. Вася Демчук успішно пройшов випробовування співочою дуеллю й пройшов у фінал. Він не переміг, однак залишив шоу з гордим званням фіналіста.

Шанувальники виконавців активно діляться враженнями від колаборації у коментарях на ютубі.