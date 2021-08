Згідно з результатами першого випуску, у фінал шоу "Співають всі!" потрапили Валентин Мушинський та Олена Жигарєва. Вже у другому випуску ситуація дещо змінилась, адже тепер знайшлись значно талановитіші за них учасники.

Згідно з правилами шоу, кожен учасник повинен "розкачати" якнайбільше зіркових суддів, аби вони підіймались з крісел, танцювали і тиснули червоні кнопки. Кожна кнопка дорівнює одному балу. Учасник повинен зібрати якнайбільше балів. Хто отримає найбільшу кількість – потрапляє у фінал шоу, а між другим і третім місцем відбуватиметься співоча "дуель". Переможець всього проєкту у фіналі отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень.

Дует "Десерт"

Олена та Олексій вийшли першими на сцену другого випуску шоу "Співають всі!". Вони зізнаються, що познайомились 8 років тому в невеликому ресторані свого міста, і з того часу разом працюють. Незважаючи на спільний досвід роботи, у кожного з них є своя сім'я. На сцені вони заспівали пісню Олі Цибульської та Дзідзя "Цьомаю", оскільки дует "Десерт" дуже нагадує зірок. На думку Цибульської, у пари не вистачило "кип'ятку" для такої пісні, що й відбились на балах – всього 49 суддів віддали свої голоси.

Микола Бобрик

31-річний чоловік Микола з Рівненщини працює директором у Будинку культури та має близько 200 вихованців. На сцені вокального шоу він справив чудове враження лише одним своїм виглядом – класичним образом та брутальним голосом. Його виступ був не менш "сильним" – він зібрав 93 бали! Такий старт 2 випуску здався для усіх просто неймовірним.

Саркіс Чахоян

Приїхав з Хмельницького, працює на митниці і про його виступ на вокальному шоу не знає ніхто. У будні він працює на державній роботі, а з вечора п'ятниці і до неділі – живе музикою. 54-річний чоловік вирішив вийти на сцену, оскільки чомусь боявся це зробити раніше у молодості. На шоу він заспівав знамениту пісню Валерія Меладзе "Салют, Вера", який, до слова, став зірковим суддею 2 випуску "Співають всі!". За свій виступ вірменин отримав 68 балів.

Інна Олійник

38-річна виконавиця з Києва зізнається, що втратила свій шанс та час за викладанням вокалу у різних талант-шоу. А все через те, що після повернення з американського "Шансу" її пісні не розглядали серйозно в Україні, тому вона пішла у залаштунки шоу-бізнесу. Вона працювала на бек-вокалі у багатьох виконавців, зокрема в Олександра Пономарьова. Її також впізнали чимало суддів на трибунах "Співають всі!", оскільки вона була їхньою викладачкою у певний час. Тепер прийшла і її черга – за свій запальний виступ Інна отримала 81 бал, через що її суперники – дует "Десерт" – покинули шоу з третього крісла.

Владислав Шликов

Грає на акордеоні, любить співати. Свого часу працював у Китаї. Але завжди 41-річний чоловік мріяв про велику сцену. На сцені "Співають всі!" 2 випуск він заспівав знамениту пісню Віктора Павліка "Ти подобаєшся мені", зачарувавши суддів своїм м'яким тембром голосу. Владислав отримав 82 бали, через що Саркіс Чахоян покинув шоу за найменшу кількість балів на даному етапі шоу.

Андрій Рибарчук

28-річний вокаліст з Чернівців вже прославився своєю участю в іншому вокальному шоу "Голос країни", але не зміг досягнути там значних успіхів. До того, як займався музикою, він працював банкіром, але велика сцена завжди була його найбільшою мрією. У 2 випуску "Співають всі!" він заспівав відому пісню гурту "Бумбокс" – "Поліна", піднявши з крісел багато суддів. Вони віддали йому 85 балів, тому опинився на другому місці у трійці лідерів, а Інна Олійник змушена була покинути шоу.

Віталій Пелехов

22-річний юний виконавець з Києва ось-ось як склав державні іспити в музичну академію та прийшов на шоу. Нещодавно Віталій розпочав вести тікток і захотів спробувати власні сили на проєкті. На сцені він виконав пісню Ірини Білик "Снег", але не зміг вразити суддів – вони дали йому всього 28 балів, а це найнижчий показник за останні два шоу. Хлопець покинув проєкт назавжди.

Тетяна Кісільова

38-річна викладачка музичної школи Святослава Ріхтера у Житомирі наважилась приїхати у Київ та здійснити свою давню мрію. На вокальному шоу вона заспівала драйвову пісню AC/DC, чим підняла максимальну кількість суддів за весь час – 95 людей! На її виступ навіть піднялась прискіплива Анастасія Приходько, яка ще не давала балу жодному з учасників. Таким чином Тетяна потрапила на перше місце у трійці лідерів, "посунувши" з третього крісла Владислава Шликова.

Василь Демчук

Юний 20-річний виконавець з Києва називає себе місцевим "Едом Шираном". Він пише та продає пісні, але також мріє стати відомим попвиконавцем в Україні. На проєкті він заспівав пісню Тіні Кароль "Ніжно", чим перевершив усі очікування сотні суддів. Вони віддали йому 89 балів, через що Василь зайняв місце секс-символа 2 випуску Андрія Рибарчука.

Аліса Воронецька

39-річну викладачку вокалу з Києва впізнали багато зіркових суддів, оскільки мали можливість з нею співпрацювати. Як і у випадку з Інною Олійник, вона довгий час залишалась за лаштунками шоу. У другому випуску "Співають всі!" жінка виконала пісню Констянтина Меладзе "Три зимы", але зібрала всього 70 балів від суддів, через що попрощалась із журі. Судді зазначили, що очікували від неї джазового виконання, але вона вирішила заспівати дуже ліричну та інтимну пісню.

Муаяд Абдельрахім

16-річний хлопець є родом з Одеси. Він розповів, що його мама є українкою, а батько – сирійцем. Батьки дали йому арабське ім'я через власну домовленість: сини повинні мати ім'я, яке захоче батько, а доньки – які захоче матір. На сцену шоу Муаяд вийшов із піснею Андрія Кузьменка "Люди, як кораблі", нове аранжування до якої створив гурт "Антитіла" у 2015 році. Прониклива пісня "запала в душу" усім суддям, а особливо – Наталі Могилевській, яка була близькою подругою "Кузьми". Юнак настільки вразив співаків та експертів, що ті йому поставили рекордні 100 балів! Від яскравих емоцій хлопець не міг стримати сліз, як і всі присутні у залі. Він став автоматичним фіналістом шоу.

Співоча дуель

Втім, такий результат вплинув на бали трійки лідерів випуску, через що Василь Демчук повинен був покинути проєкт. Але Наталія Могилевська як капітан суддів вирішила, що у співочій дуелі змагатимуться не двоє учасників – Микола Бобрик і Тетяна Кісільова, а ще й Василь. Їхні бали обнулились і вони заново, згідно з правилами шоу, виконали по додатковій пісні:

Василь Демчук обрав пісню Hozier "Take Me To Church", отримавши 97 балів ;

обрав пісню Hozier "Take Me To Church", отримавши ; Тетяна Кісільова – Baby I'm Crazy Олі Рокбергера з 95 балами ;

– Baby I'm Crazy Олі Рокбергера з ; Микола Бобрик – пісня "Край" Миколи Мозгового, заробивши 54 бали.

Таким чином у фінал проєкту разом з Муаядом Абдельрахімом пройшов Василь Демчук!

