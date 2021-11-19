Популярная певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, получила признание не только в Украине, но и в Латинской Америке, Турции и даже Индии. Она и певец Вася Демчук, которого называют последним романтиком тиктока, удивили фанатов неожиданной коллаборацией.

Не пропустите Двойная премьера: группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала красноречивый клип и альбом "Вільні люди"

Снипет (небольшой фрагмент) авторского сингла Sorry Васи Демчука завоевал популярность в тиктоке, ведь за считанные дни на него сняли около 250 тысяч видео. Настя Каменских как раз в социальной сети услышала отрывок трека Sorry и сразу же восхитилась им.

Меня мгновенно задел голос Васи, очень чувственный и проницательный. И хотя на тот момент я не знала, чья это песня, мне очень захотелось не просто спеть ее, а добавить в нее женскую часть истории. Узнав, кто ее исполняет, мы с Васей списались и уже через несколько дней встретились на студии,

– рассказала артистка о создании коллаборации.



Настя Каменских и Вася Демчук / Фото пресс-службы

Со своей стороны Вася Демчук отметил, что давно следил за творчеством Насти Каменских и увлекался им.

“Она – настоящий профессионал, с уникальным голосом и потрясающей харизмой. Круто, что нам удалось поработать вместе. С первой же совместной демки я понял, что Настя не просто прожила эту песню, но и добавила к ней свой женский взгляд, вложила свою душу", – поделился певец.



Настя Каменских и Вася Демчук / Фото пресс-службы

Вася Демчук признался, что после выхода трека Sorry он получил уведомление от многих известных артистов с предложением записать общую композицию на него. Но сомневался, стоит ли это делать в дуэте, ведь в его основу певец положил личную историю. Но то, как Настя почувствовала эту песню – развеяло сомнения.



Настя Каменских и Вася Демчук / Фото пресс-службы

Песня Sorry 2 рассказывает о прощании с прошлым, о безумной страсти, пылавшей между влюбленными так сильно, что могла их испепелить. И об умении отпускать, расставаться без оскорблений и горечи. Герои песни не ищут виновных, а благодарят все то светлое, что было между ними.

NK и Вася Демчук – Sorry 2: смотрите видео онлайн

Отметим, Вася Демчук – не только звезда тиктока, но и участник известного шоу "Поют все". В проекте он назвал себя "местным Эдом Шираном". Парень спел песню Тины Кароль "Нежно", получив за нее 89 баллов. Вася Демчук успешно прошел испытание певческой дуэлью и прошел в финал. Он не победил, однако оставил шоу с гордым званием финалиста.

Как реагируют фаны

Поклонники исполнителей активно делятся впечатлениями от коллаборации в комментариях на ютубе.