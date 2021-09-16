NK стала однією з гостей дівочого вечора, який Катя Осадча організувала з нагоди дня народження. Оскільки Настя знає, як зробити образ максимально гармонійним, то й цього разу показала власний стиль.

Дивіться також Настя Каменських показала, як виглядає на зйомках шоу "Маска": образ у смугастому костюмі

Нові фото Насті Каменських

Усі гості вечірки були в білому вбранні. Каменських також одягнулася відповідно до дрескоду. Поки інші дівчата спілкувалися та відпочивали, зірка вирішила зробити декілька ефектних кадрів.

NK позувала на яхті на тлі неймовірно красивого Дніпра. Артистка щиро усміхалася, насолоджувалася теплим осіннім днем і чудовим проведенням часу.

Кожного нового дня. Заново закохуватися в життя,

– написала зірка під фото.



Настя Каменських на яхті / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських на яхті / Фото з інстаграму NK

За акаунтом Каменських стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі. У коментарях під публікацією вони засипали зірку компліментами.