NK стала одной из гостей девичника, который Катя Осадчая организовала по случаю дня рождения. Поскольку Настя знает, как сделать образ максимально гармоничным, то и на этот раз показала собственный стиль.

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Новые фото Насти Каменских

Все гости вечеринки были в белом наряде. Каменских также оделась в соответствии с дресс-кодом. Пока другие девушки общались и отдыхали, звезда решила сделать несколько эффектных кадров.

NK позировала на яхте на фоне невероятно красивого Днепра. Артистка искренне улыбалась, наслаждалась теплым осенним днем и чудесным времяпрепровождением.

Каждый новый день. Заново влюбляться в жизнь,

– написала звезда под фото.



Настя Каменских на яхте / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских на яхте / Фото из инстаграма NK

За аккаунтом Каменских следят более 5 миллионов пользователей сети. В комментариях под публикацией они засыпали звезду комплиментами.