NK стала одной из гостей девичника, который Катя Осадчая организовала по случаю дня рождения. Поскольку Настя знает, как сделать образ максимально гармоничным, то и на этот раз показала собственный стиль.
Смотрите также Настя Каменских показала, как выглядит на съемках шоу "Маска": образ в полосатом костюме
Новые фото Насти Каменских
Все гости вечеринки были в белом наряде. Каменских также оделась в соответствии с дресс-кодом. Пока другие девушки общались и отдыхали, звезда решила сделать несколько эффектных кадров.
NK позировала на яхте на фоне невероятно красивого Днепра. Артистка искренне улыбалась, наслаждалась теплым осенним днем и чудесным времяпрепровождением.
Каждый новый день. Заново влюбляться в жизнь,
– написала звезда под фото.
Настя Каменских на яхте / Фото из инстаграма NK
Настя Каменских на яхте / Фото из инстаграма NK
За аккаунтом Каменских следят более 5 миллионов пользователей сети. В комментариях под публикацией они засыпали звезду комплиментами.
- "Настя, вы невероятная!"
- "Каждый раз, когда смотрю на ваши фото, восхищаюсь вашей красотой! Приятного дня!"
- "Какая вы красивая!"
- "Красавица!"
- "Одна из самых любимых певиц! Очень красивая!"