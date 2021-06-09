Настя Каменських вразила стильним образом у мінішортах та футболці

Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує підкорювати мережу трендовими повсякденними образами. Цього разу вона показала аутфіт у білих мінішортах та футболці.
Відома українська співачка Настя Каменських завжди демонструє бездоганне почуття стилю. Вона часто публікує у своєму інстаграмі світлини, де ділиться ідеальними варіантами образів як на щодень, так і для світських виходів.
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Образ Насті Каменських
Виконавиця зробила кілька світлин на вулиці, ймовірно, під час літньої прогулянки. Для такого виходу Настя Каменських обрала зелену футболку оверсайз з принтом та білі короткі шорти, тож зірка змогла похизуватися стрункими та засмаглими ногами.
Вбрання знаменитість поєднала із білими кедами. Також стильний look доповнювали аксесуари – годинник і срібні браслети на руці. Родзинкою образу стала чорна нейлонова сумочка від модного бренду Prada, що коштує 1390 доларів (більш як 37 тисяч гривень).
Настя Каменських розпустила кучеряве волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Вона підкреслила очі тушшю, а губи нафарбувала прозорим блиском.
Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки
Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки
Інші стильні образи Насті Каменських
- Зірка продемонструвала вдалий повсякденний образ у джинсах та піджаку;
- Співачка підкорила сміливим аутфітом в атласній молочній сукні;
- Артистка показала стильний та зухвалий look у мініспідниці та топі.