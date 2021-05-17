Настя Каменських не лише талановита співачка, а й стильна жінка, яка знає, як за допомогою одягу підкреслити принади та приховати недоліки своєї фігури. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість часто ділиться різноманітними варіантами актуальних образів.

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Зухвалий look Насті Каменських

Виконавиця оприлюднила архівні фото з Мексики. Вона позувала в розкішній віллі, де мешкала разом із мамою та подругами. Для чудового вечора NK обрала чорну мініспідницю та джинсовий топ, який підкреслив спокусливий бюст.

Серед аксесуарів Каменських доповнила аутфіт браслетами, ланцюжком, а також стильною чорною сумочкою елітного бренду Prada, вартість якої становить майже 38 тисяч гривень.

Волосся Настя вклала в кучері з мокрим ефектом, а на обличчі зробила виразний макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою на губах.

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У дописі артистка запитала прихильників, що вони розуміють під словосполученням "справжня жінка. В коментарях фоловери радо діляться своїми думками.