Настя Каменських не лише талановита співачка, а й стильна жінка, яка знає, як за допомогою одягу підкреслити принади та приховати недоліки своєї фігури. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість часто ділиться різноманітними варіантами актуальних образів.
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Зухвалий look Насті Каменських
Виконавиця оприлюднила архівні фото з Мексики. Вона позувала в розкішній віллі, де мешкала разом із мамою та подругами. Для чудового вечора NK обрала чорну мініспідницю та джинсовий топ, який підкреслив спокусливий бюст.
Серед аксесуарів Каменських доповнила аутфіт браслетами, ланцюжком, а також стильною чорною сумочкою елітного бренду Prada, вартість якої становить майже 38 тисяч гривень.
Волосся Настя вклала в кучері з мокрим ефектом, а на обличчі зробила виразний макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою на губах.
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У дописі артистка запитала прихильників, що вони розуміють під словосполученням "справжня жінка. В коментарях фоловери радо діляться своїми думками.
- "Та, яка може бути сама собою й не боїться чужої думки".
- "Жінка, яка поважає себе. Від неї віє теплом, вона усміхнена, м'яка, добра, відкрита. Вміє поставити людину на місце, відстояти свої кордони. При цьому в неї така енергетика, що хочеться постійно бути поруч. Спокійний голос, вона нікуди не поспішає, радіє кожному моменту в цьому житті".
- "Жінка, яка вміє поєднати в собі ніжність та сексуальність, при цьому бути стриманою, елегантною та вихованою. Яка зберігає гармонію, затишок і любов у своєму будинку. Любить цей світ та наповнює його любов'ю".