Відома українська співачка Настя Каменських завжди демонструє бездоганне почуття стилю. Вона часто публікує у своєму інстаграмі світлини, де ділиться ідеальними варіантами образів як на щодень, так і для світських виходів.

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Образ Насті Каменських

Виконавиця зробила кілька світлин на вулиці, ймовірно, під час літньої прогулянки. Для такого виходу Настя Каменських обрала зелену футболку оверсайз з принтом та білі короткі шорти, тож зірка змогла похизуватися стрункими та засмаглими ногами.

Вбрання знаменитість поєднала із білими кедами. Також стильний look доповнювали аксесуари – годинник і срібні браслети на руці. Родзинкою образу стала чорна нейлонова сумочка від модного бренду Prada, що коштує 1390 доларів (більш як 37 тисяч гривень).

Настя Каменських розпустила кучеряве волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж. Вона підкреслила очі тушшю, а губи нафарбувала прозорим блиском.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

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