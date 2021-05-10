Для мандрівки до легендарної піраміди Чічен-Іца Настя Каменських підібрала комфортний і спокусливий look. Вона відправилася в подорож у білій футболці, яку скомбінувала з ультракороткою асиметричною спідницею на ґудзиках.

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Коричневий низ образу вдало поєднувався з капелюшком в тон і масивними кремовими чоботами, які співачка одягла попри спеку.

Вона не стала наносити макіяж, продемонструвавши природну красу, а волосся залишила природно хвилястим. Зірка підбирала такі пози, які б якнайкраще акцентували на її підтягнутих ніжках і стрункій талії.

Настя Каменських у мініспідниці / Фото з інстаграму співачки

Настя Каменських у мініспідниці / Фото з інстаграму співачки

У підписі до нових фото артистка розповіла про свої найбільші страхи. Вона переконана, що страхи не повинні керувати нашим життям, тому мріє подолати їх.

"У мене, як і в будь-якої людини є страхи. Страх висоти після невдалого падіння з парашутом. Страх бути на глибині, під товщею води, серед невідомості. І головний страх – що у мене щось вийде не ідеально. Саме він забирає у мене величезна кількість сил, енергії, радості і спокою", – поділилася Настя Каменських.

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