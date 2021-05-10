Для мандрівки до легендарної піраміди Чічен-Іца Настя Каменських підібрала комфортний і спокусливий look. Вона відправилася в подорож у білій футболці, яку скомбінувала з ультракороткою асиметричною спідницею на ґудзиках.
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Коричневий низ образу вдало поєднувався з капелюшком в тон і масивними кремовими чоботами, які співачка одягла попри спеку.
Вона не стала наносити макіяж, продемонструвавши природну красу, а волосся залишила природно хвилястим. Зірка підбирала такі пози, які б якнайкраще акцентували на її підтягнутих ніжках і стрункій талії.
Настя Каменських у мініспідниці / Фото з інстаграму співачки
Настя Каменських у мініспідниці / Фото з інстаграму співачки
У підписі до нових фото артистка розповіла про свої найбільші страхи. Вона переконана, що страхи не повинні керувати нашим життям, тому мріє подолати їх.
"У мене, як і в будь-якої людини є страхи. Страх висоти після невдалого падіння з парашутом. Страх бути на глибині, під товщею води, серед невідомості. І головний страх – що у мене щось вийде не ідеально. Саме він забирає у мене величезна кількість сил, енергії, радості і спокою", – поділилася Настя Каменських.
Попередні образи Насті Каменських:
- співачка вражала аутфітом у золотистій сукні;
- у Мексиці вона з'являлася в сітчастій кофті та шкіряних шортах;
- зірка ділилася фото в зухвалому топі з тропічним принтом.