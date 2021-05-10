Для путешествия к легендарной пирамиде Чичен-Ица Настя Каменских подобрала комфортный и соблазнительный look. Она отправилась в путешествие в белой футболке, которую скомбинировала с ультракороткой асимметричной юбкой на пуговицах.

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Коричневый низ образа удачно сочетался со шляпкой в тон и массивными кремовыми сапогами, которые певица надела несмотря на жару.

Она не стала наносить макияж, продемонстрировав естественную красоту, а волосы оставила естественно волнистыми. Звезда подбирала такие позы, которые бы как нельзя лучше акцентировали на ее подтянутых ножках и стройной талии.



Настя Каменских в мини-юбке / Фото из инстаграма певицы



Настя Каменских в мини-юбке / Фото из инстаграма певицы

В подписи к новым фото артистка рассказала о своих самых больших страхах. Она убеждена, что страхи не должны управлять нашей жизнью, поэтому мечтает преодолеть их.

"У меня, как и у любого человека есть страхи. Страх высоты после неудачного падения с парашютом. Страх быть на глубине, под толщей воды, среди неизвестности. И главный страх – что у меня что-то получится не идеально. Именно он отнимает у меня огромное количество сил, энергии, радости и спокойствия", – поделилась Настя Каменских.

Предыдущие образы Насти Каменских: