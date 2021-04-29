Настя Каменських активно диктує тренди українським модницям. У Мексиці вона постає перед камерою у стильних літніх образах, які з приходом тепла будуть актуальні й в Україні.
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Зухвалий look Насті Каменських
NK постала перед камерою у коротких шкіряних шортах чорного кольору. Також артистка одягнула чорний бюстгальтер з леопардовим принтом від купальника та сітчасту кофту бежевого кольору.
Серед аксесуарів неординарний образ Каменських доповнила улюбленим чорним капелюхом і рюкзаком. Кучеряве волосся Настя зібрала у хвіст ззаду, а на обличчя не наносила косметику. В подорожі вона надає перевагу натуральній красі, якою й хизується перед понад 5-мільйонною аудиторією підписників.
Пізнаючи світ, пізнавати й себе. Дякую за весь цей досвід,
– написала NK під фото.
Зухвалий образ Насті Каменських в Мексиці / Фото з інстаграму Насті Каменських
Інші провокативні образи Каменських в Мексиці:
- NK позувала перед камерою у білосніжних мінішортах та зухвалому топі з принтом на тонких бретелях;
- знаменитість постала перед камерою у короткому топі, а також без трусиків, прикривши оголені інтимні зони хусткою;
- для ранкового тренування співачка обрала темно-коричневий топ і рожеві шорти.