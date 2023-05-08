Причиною хейту стало перебування Потапа за кордоном та невдалий сингл "Волонтер". Раніше Ігор Кондратюк спростував слова Каменських, що вона з Потапом виїхала з України за тиждень до війни.

Цікаво Потап ніжно привітав Настю Каменських з днем народження: як вона відреагувала

Як Настя привітала Потапа

Зіркова співачка не змогла не привітати свого чоловіка з днем народження. Каменських вперше за кілька місяців опублікувала спільне фото з Потапом та написала зворушливі слова.

Що б не сталося у цьому Всесвіті чи у якомусь іншому – я з тобою, Потап. Кохаю,

– зазначила Настя.

Що репер відповів на привітання

Потап побачив це привітання та щиро відповів у коментарях до допису Каменських. Він наголосив, що обожнює її, а також додав кілька емоджі у формі сердечка.



Каменських привітала Потапа з днем народження, він відповів / Скриншот посту

Також відгукнулися шанувальники та друзі Потапа, які приєдналися до привітань. Зокрема, кум зірки Юрій Горбунов побажав: "Многая літа".

Багато шанувальників висловили радість з приводу того, що попри всі чутки зіркова пара досі разом:

"Як же добре бачити вас разом".

"Рада, що у вас все добре. Гарна пара".

"Ну слава Богу. Хіба є можна так довго без ваших спільних фоток?"

"Нарешті. Дуже щасливі за вас".

"Дуже дякуємо за цей щасливий кадр! Дивлячись на ваші щасливі посмішкі, оновлюється віра, що спражня любов існує!"

"Щастя вам і бережіть своє кохання. Ви такі прекрасні".

Чому фани захейтили Потапа

Проте, знайшлися й ті, хто розкритикував Потапа у коментарях під дописом співачки. Зокрема, невдоволені фани почали хейтити репера за його скандали. Ось що пишуть у коментарях про Потапа:

"Наволонтерив, патріот х*ров?"

"Не маю права судити ваш вибір, ваше життя. Як артист Олексій для мене вмер",

"Давно хочу запитати у псевдопатріота за ту гидотну пісню про волонтерів. Що то було?"

"Шкода, що з української естради Потап зник для українців уже назавжди. Якщо він повернеться на сцену після війни, українці уже не будуть його поважати".

"Наш топовий заочний ТРОшнік".

Додамо, що минулого тижня Настя Каменських святкувала день народження. Просто під час концерту вона отримала чуттєве привітання від Потапа, яке довело до сліз. Крім того, репер передав їй квіти. Як Каменських провела 36-річчя – дивіться у статті.