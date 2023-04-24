Настя Каменських повернулася на сцену після того, як втратила голос і відвідувала фоніатра. Після інтенсивного лікування вона виступає не лише для сотень фанів, а й для українських героїв, що проходять реабілітацію в Рівному.

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Настя Каменських приїхала у шпиталь ветеранів війни

У військовий шпиталь вона приїхала з художніми книгами для бібліотеки, фарбами та всім необхідним для малювання, адже під час лікування деякі хлопці малюють картини та займаються творчістю. Під гітару артистка виконала свій україномовний хіт "Тримай" і неофіційний гімн сьогодення "Ой, у лузі червона калина". Вона навіть посадила біля лікарні сакуру як символ життя та розквіту України.

Дорогою з Луцька в Рівне заїхали підтримати наших бійців, які проходять лікування та реабілітацію… Я дуже вдячна нашим воїнам за все те, що вони для нас роблять. Що дають нам можливість жити, творити, бути в безпеці та працювати, задля нашої перемоги,

– прокоментувала Настя Каменських.

Вона мала б підтримати бійців морально, але зізналася, що сталося навпаки: "Справжня підтримка та неймовірна мотивація – це вони, їхня мужність, стійкість та сила духу".

До речі, Ірина Федишин зараз теж на гастролях. 22 квітня вона виступила в місті Червоноград на Львівщині, а її розкритикували та звинуватили у "веселощах" у час, коли гинуть воїни. Що співачка відповіла на критику, дізнавайтеся за лінком.