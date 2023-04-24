Настя Каменских вернулась на сцену после того, как потеряла голос и посещала фониатра. После интенсивного лечения она выступает не только для сотен фанатов, но и для украинских героев, проходящих реабилитацию в Ровно.

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Настя Каменских приехала в госпиталь ветеранов войны

В военный госпиталь она приехала с художественными книгами для библиотеки, красками и всем необходимым для рисования, ведь во время лечения некоторые ребята рисуют картины и занимаются творчеством. Под гитару артистка исполнила свой украиноязычный хит "Тримай" и неофициальный гимн "Ой, у лузі червона калина". Она даже посадила возле больницы сакуру как символ жизни и расцвета Украины.

По дороге из Луцка в Ровно заехали поддержать наших бойцов, которые проходят лечение и реабилитацию… Я очень благодарна нашим воинам за все, что они для нас делают. Что дают нам возможность жить, творить, быть в безопасности и работать, ради нашей победы,

– прокомментировала Настя Каменских.

Она должна была поддержать бойцов морально, но призналась, что произошло наоборот: "Настоящая поддержка и невероятная мотивация – это они, их мужество, стойкость и сила духа".

Кстати, Ирина Федишин сейчас тоже на гастролях. 22 апреля она выступила в городе Червоноград во Львовской области, а ее раскритиковали и обвинили в "веселье" в то время, когда гибнут воины. Что певица ответила на критику, узнайте по ссылке.