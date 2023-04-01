"Тобі пора вже": Настя Каменських різко відповіла, коли нарешті завагітніє

Ледь не в кожному фото Насті Каменської фани вишукують округлий животик і приписують їй вагітність. Співачка втомилася від питань про дитину й відповіла, коли нарешті народить.

Поки Потап реагує на чутки про розлучення, Настя Каменських коментує майбутнє материнство. Вона переконана, що дитинка сама відчує, коли треба прийти в її долю, тож те, що не народила до 35 років, її ані трохи не лякає.

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Настя Каменських відповіла, коли народить дитину

Ми всі різні, у кожного свій шлях, свій "таймінг" життя і важливих подій. Станеться, коли станеться. Ми не всесильні і планувати на конкретний час нове життя я не вважаю правильним, як мінімум навіть з поваги до майбутньої дитини. Нова душа приходить у цей світ тоді, коли вона це відчує,

– заявила Настя Каменських.

Вона наголосила, що жінкам часто докучають запитаннями про дітей – родичі, друзі та навіть малознайомі люди, яких це аж ніяк не стосується. Артистку таке втручання в особисте життя відверто дратує.

"Коли з'явиться дитина, коли зародиться нове життя – це особисте питання кожної сім'ї, і його мають вирішувати між собою тільки майбутні мама і тато. Аж ніяк не родичі, друзі, ті, хто любить роздавати поради на кшталт: "Тобі пора вже, на що ти витрачаєш своє життя?"