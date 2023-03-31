У новому інтерв'ю Настя Каменських зізналася, що не бачить плюсів у житті за кордоном. Вона не хоче облаштовуватися деінде в той час, як її "буквально видирають з домівки". Крім того, Київ для неї – це місце сили.

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Чому Настя Каменських не залишилася в Європі під час війни

Банально, але вдома дійсно допомагають навіть стіни. Як багато у тебе є місць сили в Києві! Як енергетично насичує можливість прогулятись улюбленими вулицями чи постояти годинку на оглядовому майданчику і помилуватись рідним містом,

– заявила Настя Каменських.

Ба більше, за кордоном вона не зустрічала українців, які б не хотіли повернутися додому. На її думку, там люди ставлять життя на паузу та пересиджують війну.

"Чесно кажучи, не чула ні від кого з українців в Європі вражень на кшталт: "Вау! Це саме те місце, де я хочу жити, будувати своє майбутнє". Для більшості теперішнє – це виживання в умовах, які склались. І це дуже важко. Кожному з нас хочеться бути вдома, на рідній землі", – наголосила Настя Каменських.