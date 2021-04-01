Настя Каменських відправилася в Тулум: фото неординарного образу

Джерело:інстаграм Насті Каменських
Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, здивувала прихильників новою публікацією. Зірка розповіла, що відправилася в Тулум. Схоже, що це для зйомок її реаліті-шоу.
Настя Каменських вміє дивувати прихильників. Вона часто демонструє свої образи, тішить новинами з творчого життя та ділиться особистими моментами. Зокрема, значну увагу приділяє подорожам.
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У час пандемії коронавірусу артистка наважилася відправитися за кордон. Вона оприлюднила в інстаграмі фото з Тулумі – стародавнього міста майя, морського порту на східному узбережжі Юкатану.
Ймовірно, туди знаменитість полетіла для зйомок свого реаліті-шоу "Девочки рулят". Зірка позувала у готелі чи кав'ярні. Вона постала перед камерою у білій oversize сорочці та стильному капелюсі. Такий образ вийшов дуже гармонійним та неординарним. Волосся вона вклала у легкі кучері, а на обличчя не наносила косметику, продемонструвала натуральну вроду.
Привіт з мого улюбленого Тулума. Готуємо для вас багато красивого, справжнього та щирого. Напевно, це одне із найспонтанніших рішень у моєму житті, але, перебуваючи зараз тут, я розумію, що це вартує того. Залишилося зовсім трішки і я покажу вам першу серію мого реаліті-шоу "Девочки рулят",
– написала NK в публікації.
Образ Насті Каменських в Тулумі / Фото з інстаграму Насті Каменських
У коментарях підписники Каменських залишають на її адресу багато коментарів.