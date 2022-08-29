Настя Каменських відповіла на чутки про вагітність: "Всі чекають на мою дитину"

Українська співачка Настя Каменських ще не має дітей, тому шанувальники постійно очікують на новину про її вагітність. Зірка зізналась, як реагує на ці коментарі в мережі.

Співачка Настя Каменських нещодавно повернулась до України. Вона дала інтерв'ю Аліні Доротюк і прокоментувала чутки про вагітність, які поширюють в мережі.

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Настя Каменських про свою вагітність

Виконавиця поділилась, що вже ніяк не реагує на постійні коментарі в інстаграмі та статті в жовтій пресі. Вона додала, що коли справді завагітніє – обов'язково про це скаже.

Я 10 років вже народжую. З приводу вагітності, я стільки років це чую... Багато хто запитував у мене. Дуже багато коментарів в мене під світлинами в інстаграмі, що "я вангую, вона вагітна". Я дуже вдячна, що всі чекають на мою дитину. Звичайно, ви всі дізнаєтеся першими, – сказала Настя Каменських.

"Але мені здається, що найсмішніше, що коли я дійсно завагітнію і скажу, що чекаю дитину, мені ніхто не повірить. Я не вагітна, коротше. Це все якісь припущення чи балачки в соцмережах. Трохи набрала вагу, але я її скину, коли буде потрібно – і все. Я не звертаю на це увагу", – додала зірка.

, особливо обговорюваним стало фото Насті Каменських з прапором . Шанувальникам здалося, що стягом зірка прикрила округлий животик.



Настя Каменських з ведучими / Фото з інстаграму зірки

Про те, коли Потап приїде в Україну

Настя Каменських також відповіла, чому вони з Потапом залишалися за кордоном. На її думку, там вони приносили більше користі.

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"Мій Льоша увімкнувся одразу, як тільки почалася війна. Він, як я вже казала, дуже багато робить. Він набагато сильніший ніж я. Перше, що в нього виникло — просто їхати додому. Але ми зрозуміли, що в цей момент могли б онлайн допомогти і що так можна зробити більше. Потім закрутилося з концертами, аукціонами, бізнес-зустрічами. Він багато кого залучав до допомоги. Він зараз перебуває у переїздах. В нього є проєкти, які він взявся робити і хоче їх доробити, бо це з його боку було б дезертирством – розвернутись і поїхати. Він незабаром закінчить усі питання і приїде", – запевнила артистка.