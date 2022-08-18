Артистка неодноразово розповідала, що дуже сумує за Україною. У серпні вона вперше від лютого наважилася приїхати додому. Однак чоловік NK, скоріш за все, залишився за кордоном, адже він не з'являється поруч з дружиною. Каменських здивувала українців не лише приїздом, а і ймовірною вагітністю.

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Чи вагітна Настя Каменських

Після ефіру на українському телебаченні Настя Каменських опублікувала декілька кадрів в інстаграмі. Вона зробила селфі з кумом Юрієм Горбуновим, а також сфотографувалася з іншими ведучими. На одній з фотографій Каменських тримала в руках синьо-жовтий прапор, який закривав живіт. Підписники виконавиці почали писати в коментарях, що NK приховує вагітність.

"Настя вагітна, приїхала в Україну. Тим часом Потап ні ногою на рідну землю".

"Чого це Настя уже майже пів року показує себе по пояс, навіть трошки вище і завжди ховається то за вільним одягом, то за спинами чоловіків?"

"За прапором видно животик".

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Це вже не перша публікація, де в коментарях прихильники NK пишуть про її вагітність. Артистка вже тривалий час одягає oversize одяг та рідко з'являється перед камерами у повний зріст.

Так, під фото з власного саду, яке опублікувала Каменських після повернення в Україну, шанувальники також активно писали, що вона при надії.