Певица Настя Каменских недавно вернулась в Украину. Она дала интервью Алине Доротюк и прокомментировала распространяемые в сети слухи о беременности.

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Настя Каменских о своей беременности

Исполнительница поделилась, что уже никак не реагирует на постоянные комментарии в инстаграмме и статьи в желтой печати. Она добавила, что когда действительно забеременеет – обязательно об этом скажет.

Я 10 лет уже рожаю. По поводу беременности, я столько лет это слышу... Многие спрашивали меня. Очень много комментариев у меня под фотографиями в инстаграмме, что "я вангую, она беременна". Я очень благодарна, что все ждут моего ребенка. Конечно, вы все узнаете первыми, – сказала Настя Каменских.

"Но мне кажется, что самое смешное, что когда я действительно забеременею и скажу, что жду ребенка, мне никто не поверит. Я не беременна, короче. Это все какие-то предположения или разговоры в соцсетях. Немного набрала вес, но я его сброшу, когда будет нужно – и все. Я не обращаю на это внимание", – добавила звезда.

Напомним, особо обсуждаемым стало фото Насти Каменских с флагом. Поклонникам показалось, что флагом звезда прикрыла округлый животик.



Настя Каменских с ведущими / Фото из инстаграма звезды

О том, когда Потап приедет в Украину

Настя Каменских ответила, почему они с Потапом оставались за границей. По ее мнению, там они приносили больше пользы.

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"Мой Леша включился сразу, как только началась война. Он, как я уже говорила, очень многое делает. Он гораздо сильнее меня. Первое, что у него возникло - просто ехать домой. Но мы поняли, что в этот момент могли бы онлайн помочь и что так можно сделать больше. Потом закрутилось с концертами, аукционами, бизнес-встречами. Он многих привлекал к помощи. Он сейчас находится в переездах. У него есть проекты, которые он взялся делать и хочет их доделать, потому что это из него стороны было бы дезертирством – развернуться и уехать. Он вскоре закончит все вопросы и приедет", – заверила артистка.