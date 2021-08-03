Настя Каменських на відпочинку вирушила на прогулянку: фото в зеленій сукні

Українська виконавиця Настя Каменських відправилася у відпустку. На березі моря разом із нею відпочивають чоловік, мама й подруга. Одного вечора артистка з найріднішими вирушила на прогулянку, для якої обрала зелену сукню з глибоким декольте.

NK насолоджується сонячними днями на узбережжі. Вона обожнює літо, тому намагається якомога більше часу провести біля моря чи океану. Нещодавно співачка показувала, як з чоловіком Потапом відпочивала в Туреччині, а тепер полетіла у бажану відпустку ще з мамою й найкращою подругою.

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Образ Насті Каменських

Знаменитість полюбляє хизуватися новим вбранням. Для прогулянки стародавнім містом вона обрала легку літню сукню, в якій ще не з'являлася на публіці. На фото, які Настя поширила в мережі, вона зображена у короткій сукні зеленого кольору з глибоким декольте та принтом.

Такий look вона поєднала з чорними босоніжками на підборах. Зазвичай Каменських довершує свої аутфіти різноманітними аксесуарами. Цього разу вона обрала маленьку чорну сумочку, яку тримала в руці, лаконічну золоту підвіску, браслет і сережки. Волосся артистка вклала у фірмову кучері, а на обличчі зробила вечірній макіяж у коричневих відтінках.



Настя Каменських у зеленій сукні / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських у зеленій сукні / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських у зеленій сукні / Фото з інстаграму NK

Цього літа співачка показувала багато цікавих образів, які надихали її прихильниць експериментувати зі стилем. Зокрема, Каменських поставала перед об'єктивом у: