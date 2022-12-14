Перемога настане швидше, – Настя Каменських назвала речі, про які треба пам'ятати в час війни

Співачка Настя Каменських поділилась новим дописом з шанувальниками. Вона наголосила на тому, як важливо об'єднатись всім українцям.

Виконавиця Настя Каменських висловилась про емоційний стан українців. У новому дописі вона поділилась, що кожен перебуває в різних станах і по-різному переживає війну.

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Настя Каменських поділилась, про що не треба забувати

Співачка розповіла, що хтось досі залишається в окупації під обстрілами, інші відчуває провину через перебування за кордоном, а деякі вже пережили воєнні дії тому слухають зараз лише себе.

Та що б ви не відчували, ваша когнітивна система завжди шукатиме підтвердження правильності прийнятих рішень. Що б ви не робили, ваша свідомість підказуватиме вам, чому для вас це краще, допомагатиме знайти виправдання. Це допоможе знизити тривожність та почати краще ладнати з реаліями життя,

– підкреслила артистка.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Настя Каменських порадила прислухатися до себе та відпустити ситуацію. Зараз всіх українців об'єднує біль, тому важливо допомагати один одному.

"Тому надзвичайно важливо об'єднатися. Простягнути руку допомоги тим, кому це необхідно і не соромити тих, кому складніше впоратись зі своїми почуттями. Сьогодні у нас з вами є один спільний ворог. І згуртувавшись ми можемо побороти його набагато швидше, з усіх фронтів. Єднаймось, мої любі й перемога настане швидше, ніж ми можемо собі уявити!".